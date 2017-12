Madagascar: Ambatovy - Poursuite des actions environnementales et sociales

Ambatovy continue à se conformer à ses obligations environnementales. L'entreprise minière a accueilli récemment le Comité technique d'Evaluation de son plan de gestion environnementale et de développement social et des différents plans de gestion environnementale spécifiques.

Il s'agit d'une évaluation périodique qui consiste, notamment à vérifier la conformité des actions par rapport aux cahiers des charges environnementales et sociales annexés au Permis environnemental d'Ambatovy.

Programme social. La visite qui a vu la présence des représentants de l'Office National pour l'Environnement et ceux des ministères et des services déconcentrés, s'est déroulée dans les sites de relâchement des grenouilles endémiques Mantella aurantiaca et des poissons endémiques. Le Comité Technique a également procédé à l'évaluation des mesures de mitigation dans le Parc à résidus et de la gestion des eaux de ruissellement et eaux usées à l'Usine de Toamasina. Sur le plan social, la rencontre avec les communautés de base et les coopératives villageoises concernées par le programme social soutenu par Ambatovy dans les Districts de Brickaville, Moramanga et de Toamasina II ainsi que les questions relatives aux programmes d'accompagnement des paysans à Ambolomaro, Moramanga, figuraient au programme.

Communauté de base. En tout cas, Ambatovy continue les initiatives en faveur de la protection de l'environnement. C'est ainsi que l'entreprise minière appuie par exemple les suivis écologiques dans quatre zones forestières autour de la mine. En effet, la gestion des zones forestières autour des zones de conservation de la mine d'Ambatovy à Moramanga a été transférée aux communautés de base (COBA) afin de permettre leur gestion rationnelle et durable. Des suivis écologiques sont régulièrement menés par les COBA pour évaluer les impacts de leurs activités de gestion sur la biodiversité dans les zones qui leur sont confiées.

Ambatovy a ainsi apporté son appui sur les plans financier, technique et logistique aux COBA Telomira d'Ambohibolakely et Velonaina de Marovoay pour mener lesdites activités, au cours du mois d'octobre 2017, dans quatre zones forestières. Trois de ces zones forestières, à savoir Betsingilo, Ambato et Antanatolobe, qui sont gérées par la COBA Telomira, ont été retenues pour la première vague de suivi écologique (du 2 au 11 octobre 2017), tandis que la deuxième vague (12 au 23 octobre 2017) a été consacrée à la quatrième, située à Fanombaza, et gérée par la COBA Velonaina. Ambatovy a pris en charge également les matériels spécifiques nécessaires à ces activités de suivi écologique, tout en assurant la formation et l'encadrement sur terrain des membres de COBA.