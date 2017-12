Madagascar: Disqualification de Maman'i Gan - Le stade d'Ampasambazaha fermé à Fianar

Vive réaction des férus du ballon rond à Fianarantsoa face au jeu de la Fédération malgache de Football (FMF) et de la Commission nationale électorale (CNE) qui ont sorti un carton rouge injustifié contre la favorite à la présidence de la ligue de football de Haute Matsiatra.

Les élections au sein de la FMF minent le terrain du foot à cause des agissements de la CNE qui ne font pas l'unanimité. Annoncée comme la candidate du renouveau, Raby Razafinambinina Myriam alias Maman'i Gan a bénéficié du soutien de la majorité des sections de la ligue de Haute-Matsiatra. Une situation gênante pour l'actuelle équipe dirigeante qui a tout fait pour la mettre hors jeu. Les férus du ballon rond fianarois ont manifesté le week-end dernier leur mécontentement face à cette disqualification contestable et contestée en fermant le Stade Moderne d'Ampasambazaha qui ne sera ré-ouvert qu'une fois le problème réglé.

Motif fallacieux. De l'avis de ces mécontents, c'est la FMF qui a adressé cette passe décisive à la CNE afin de disqualifier Maman'i Gan. Et ce, dans le ... dessein de favoriser la réélection de l'actuel président qui se présentera seul sur le terrain des élections le 15 décembre prochain, quitte à vaincre sans péril et triompher sans gloire. En tout état de cause, le motif avancé par la CNE sur l'article 6 2-2 a du guide électoral à propos d'attestation d'activités sur le football, est fallacieux et ne constitue pas une raison valable pour rejeter la candidature de Maman'i Gan. Cette dernière n'étant pas une inconnue dans le milieu sportif. La présidente du Zanakala Sport est même considérée comme une « Raiamandreny » pour et par les sportifs fianarois.

Tacles par derrière. Tel qu'il a été annoncé la semaine dernière, les présidents des ligues vont se réunir d'urgence ce jour à Tsaralalàna pour faire barrage au jeu empreint d'abus de pouvoir et de « favoritisme » du Comité Exécutif (CE) de la FMF et des membres de la CNE. A l'issue de cette réunion, une décision va être prise et envoyée à la Fédération Internationale de Football (FIFA) et à la Confédération Africaine de Football (CAF). Une manière pour les présidents des ligues de renforcer leur défense et de lancer la contre-attaque face à l'équipe de la FMF qui, d'après eux, ne respecte pas les règles du jeu en faisant des tacles par derrière la CNE pour mettre Maman'i Gan sur la touche.