Madagascar: Marathon de Tana - Un triplé historique pour Madagascar

Très loin de deux Kenyanes, Landinirina finissait la course à la troisième place avec son plus mauvais chrono de 3h 26 mn 27 sec.

Amateurisme. En fait le coupable était le World Trade Center qui était pourtant à son quatrième essai, mais qui n'a pas su fermer le parcours aux automobiles et qui a fait preuve d'amateurisme dans le ravitaillement en eau. Un dernier pourtant crucial qui a fait des victimes dans les rangs des étrangers et notamment ce Kenyan qui a dû abandonner alors qu'il faisait course en tête avec Jean de Lacroix Rakotomalala et Hobilalaina Randrianirina sur la route d'Andavamamba.

Pour une surprise, la victoire de Jean de Lacroix Rakotomalala au marathon de Tana l'était. En effet, avec une opposition relevée par l'arrivée des Kenyans, Ethiopiens, mais aussi Sud-Africains, personne ne s'attendait à voir un Malgache et un Jean de Lacroix qui plus est, franchir la ligne d'arrivée en solitaire avec cependant un chrono à oublier de 2h 32 mn 57 sec.

