Madagascar: Mahaleo au Palais des Sports - En totale communion avec ses inconditionnels

Les autres se font discrets et se contentent de jouer de leurs instruments et de jouer les chœurs de temps à autre. Pas de grande surprise pour cet évènement tant attendu mais une excellente ambiance quand même. Avec des titres comme « Sambo de gera », « Lendrema », « Aza misara-mianakavy », des chansons populaires avec des notes et des accords faciles qui entraînent et mettent d'accord tout le monde, le public ne pouvait que danser et vivre pleinement l'ambiance Mahaleo.

Mythique. Après quarante-cinq ans dans le paysage musical, Mahaleo reste toujours autant apprécié. Un groupe mythique ! D'ailleurs, il est encore loin de tirer sa révérence. Dama, armé de sa guitare, fait danser les spectateurs avec sa bonne humeur contagieuse et partage souvent des moments complices avec Bekoto et Dadah. Statique, dans un coin de la scène, l'incontournable Fafah est presque toujours présent à chaque morceau.

