Madagascar: Vitogaz - Fournisseur en gaz du dernier « Rallye montgolfières »

Une montgolfière survolant le célèbre touristique « L'allée des baobabs » à Morondava.

Le « Rallye montgolfières » est devenu un outil de promotion du tourisme à Madagascar. Raison pour laquelle, la société Vitogaz s'associe à cet événement.

Elle s'est déroulée d'une manière presque inaperçue. Et pourtant, la deuxième édition du « Rallye montgolfières » au cours du mois de novembre était un événement touristique important pour la promotion de la destination Madagascar.

Multiples utilisations. 17 mois après la première édition, ce rallye assez particulier a vu, cette fois-ci, la participation de cinq montgolfières qui ont survolé des sites touristiques de renommée comme Ampefy, Antsirabe, Miandrivazo, Morondava et Ambalavao. Une occasion pour les participants de découvrir des paysages d'exception. Les prises de vue durant les vols vont servir à la promotion du tourisme de Madagascar. Cet événement constitue par ailleurs une démonstration des multiples utilisations du gaz dans la vie socioéconomique du pays. En effet, l'organisation du «Rallye montgolfières » n'aurait été possible s'il n'y avait pas à Madagascar, un fournisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL). Il s'agit en l'occurrence de Vitogaz. Le gaz fourni par Vitogaz excelle en la matière. Le principe est simple. Le gaz alimente un brûleur, permettant de chauffer l'air du ballon. L'air chaud étant plus léger que l'air froid et ce phénomène fait décoller la montgolfière. Plus on chauffe l'air, plus la montgolfière monte un peu plus haut. Le gaz butane a un pouvoir calorifique élevé et constant et s'avère une nouvelle fois idéal en termes d'utilisation, en termes de facilité, de confort et de sécurité. Ensuite, c'est le vent qui dirige la montgolfière et ainsi chaque voyage est unique.

Capacité. En tout cas, en tant que fournisseur en gaz du « Rallye montgolfières », Vitogaz démontre une fois de plus sa capacité en tant que spécialiste du gaz à Madagascar. « Nous n'hésitons pas à explorer les différentes utilisations possibles et à accompagner les clients dans leurs activités » déclare un responsable de Vitogaz, en ajoutant que : « Le champ d'action est vaste, de l'usage domestique avec les « fatapera » à gaz ou les cuisinières, jusqu'aux plus grands et complexes comme les industries alimentaires ». Dans toutes ses activités, la société Vitogaz ne cesse de militer pour donner sa place au gaz, en tant qu'alternative du charbon de bois, mais avec l'avantage de préserver l'environnement.