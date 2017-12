Madagascar: Quand le monde du football se complique la vie !

En clair, on a là des exemples de foyer de tension qui n'auraient pas dû l'être si on avait pris la peine de suivre les textes. Maintenant que les dés étaient jetés, il appartient à chaque candidat d'entamer la campagne de séduction pour se faire élire. En effet dans ce monde du football, il y a une grosse différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Eh oui !

Et s'il y a des réclamations à faire sur les personnes qui composent la Commission Electorale, autant le faire avant sinon simplement s'abstenir de se présenter, car cela ne peut plus changer grand-chose.

Dans le cas présent, il y a bien évidemment les textes sur ces élections, mais il y a aussi le statut accepté et par la CAF et par la FIFA pour bien signifier que personne ne peut prétendre être calife à la place du calife sans remplir toutes les conditions requises.

On veut devenir président de la FMF, ou dans le cas présent, président d'une ligue régionale alors il n'y a qu'une chose à faire : respecter les textes en vigueur et s'y conformer sans chercher à trouver des explications assez souvent fallacieuses.

