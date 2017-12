Tunisie: Billet - Tolérance zéro

Traditionnellement, il est difficile de gérer les grands mouvements de foule. Comment alors concilier répression et préservation des fêtes populaires ? Tout simplement en faisant du stade un véritable lieu de vie.

L'organisation des matches ne ressemble pas, cependant, beaucoup aux autres manifestations publiques. On ne respecte jamais, ou presque, le nombre de personnes qui doivent se trouver autour du terrain et dans les accès menant aux vestiaires. Pire : les personnes qui n'ont pas leur place, et qui sont même indésirables, sont souvent à l'origine des contestations, des polémiques et des actes de violence dans les stades. Ils exercent une pression sur les arbitres qui se transforme la plupart du temps en une chasse à l'homme.

Les arbitres assistants en connaissent des choses. Au vu de ce qui se passe chaque dimanche dans notre compétition, il serait grand temps d'assainir la main courante et de parvenir à faire régner l'ordre. La solution est là : respecter la loi car les textes existent bel et bien.

Les responsables de notre football devraient tisser à l'occasion des liens et coordonner avec les véritables parties prenantes, à savoir : fans, clubs, médias, autorités locales, etc. dans le but d'évacuer les problèmes liés à la présence des personnes qui n'ont rien à faire, et encore moins à avoir avec ce qui se passe dans la main courante des stades.

On reproche aujourd'hui aux responsables à la fois sportifs et sécuritaires dans les stades leur manque de clarté de leur politique de répression envers ces personnes. Ils réagissaient souvent au coup par coup. Sinon après dégâts. Pourtant, la répression devrait être dans ce contexte systématique. Les arbitres deviennent gênants quand ils en savent trop sur leurs droits. Le droit de siffler dans les meilleures conditions requises. Pas souhaitées. Mais plutôt exigées.

Les rapports émis après les incidents de violence qu'a fréquemment connus le football tunisien ont mis l'accent sur les dépassements enregistrés par les intrus dans la main courante et dans les endroits qui mènent aux vestiaires. L'infrastructure et l'état des stades ont été également pointés du doigt.

On demande aujourd'hui aux autorités publiques et aux commissaires des matches d'être plus exigeants pour faire respecter la loi. Le football tunisien n'est plus aujourd'hui engagé dans un vaste chantier de sensibilisation, mais plutôt de répression pour «assainir» les stades, quitte à se séparer d'une partie des responsables qui se veulent à tort ou à raison sportifs. Il est grand temps que la tolérance zéro soit associée au respect de la loi. L'atmosphère violente ne peut plus continuer à envenimer un sport vilipendé par ses propres acteurs.