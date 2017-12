Tunisie: Ce qui reste à faire...

Démarrées, samedi à Hammamet, les assises nationales de la réforme de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont été clôturées, hier.

Ce fait saillant de l'actualité tunisienne mérite l'attention du plus grand nombre des Tunisiens, tant qu'il y va de la renaissance de l'université tunisienne, vecteur essentiel de la transformation de la société et du pays.

Sous le signe « Ensemble, réinventons l'Université tunisienne », 1200 participants ont pris part à cet événement et plusieurs experts ont animés 26 ateliers durant lesquels ils ont fixé les priorités de la réforme. Laquelle réforme devrait cibler, à la fois, l'étudiant et l'enseignant, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Slim Khalbous.

Les recommandations des divers experts ont, au demeurant, convergé vers un seul sens : il faut transformer l'université tunisienne, son mode de fonctionnement et son organisation pédagogique pour qu'elle soit au diapason des changements de la société tunisienne et, à une échelle plus globale, du monde .

Malgré cette fâcheuse contrariété inhérente au boycott de ces assises nationales par l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) et l'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba), c'est là un véritable déclenchement du réveil tunisien.

Loin des slogans creux, des phrases toutes faites et des fulgurances fourguées ici et là, la réforme de l'enseignement, de l'école et de l'université, reste la mère des réformes. D'autant qu'il n'est point de développement humain, économique et social, sans investissement en l'homme.

Ajoutons que depuis les premières réformes de Kheireddine et surtout depuis la création du collège Sadiki (1875) suivies du projet bourguibien dans les années 60 et 70, l'université tunisienne n'a eu droit qu'à un seul coup de lifting en 2012.

En fonction de cette « innovation », le système d'enseignement supérieur tunisien était passé d'un parcours universitaire fondé sur deux grades (maîtrise, doctorat) à un autre régi par trois niveaux: licence, master, doctorat, connu, plus couramment, sous l'appellation (LMD). Le 1er cycle, licence, étant de 3 ans, le 2e cycle : master de recherche ou professionnel s'étalant sur deux ans et le 3e cycle, doctorat, devant durer trois ans.

Bien que les promesses des concepteurs aient été grandioses, les résultats se sont avérés très modestes. En témoigne le dernier classement des universités tunisiennes dans le top 1000 des meilleures institutions du monde.

Récemment rendu public par l'institution britannique «The Times Higher Education (THE), le classement 2018 des meilleures universités du monde comprend seulement deux universités tunisiennes, à savoir l'Université de Monastir (23e sur 25 africaines) et l'Université de Tunis El Manar (25e sur 25 africaines). Mal placées à l'échelle africaine, ces deux universités ont également et naturellement figuré dans des rangs inférieurs du top 1000 des universités de la planète.

Au-delà des revendications corporatistes et des calculs d'une stérile politique politicienne, il ne reste que la conjugaison des efforts pour ainsi regarder dans la même direction. C'est ainsi qu'on pourrait savoir quelle culture, quelle université et quelle société on voudrait avoir.

Que toutes les voix éparses n'en fassent plus qu'une pour que nos universités jouent, désormais, un grand rôle dans la démocratisation de l'enseignement et pour qu'elles demeurent un lieu où se cristallise ce désir de changement inassouvi.

Un changement constructif vers une société dotée d'une culture moderne et ouverte sur le monde extérieur.