Burkina Faso: Commémoration de l'assassinat de Norbert Zongo

La Société des éditeurs de la presse privée (SEP) et le Comité d'initiative Henri Sebgo (CI-HS) ont tenu, le mercredi 29 novembre 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer les activités commémoratives du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo.

19 ans après son assassinat, l'œuvre de Norbert Zongo, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant, ne doivent pas s'éteindre. Pour perpétuer ses œuvres, le comité d'initiative Henri Sebgo (CI-HS) et la Société des éditeurs de la presse privée (SEP) ont décidé d'organiser une journée «de devoir de mémoire et d'hommage à Norbert Zongo», le 13 décembre 2017 à Koudougou. Ils l'ont annoncé le mercredi 29 novembre à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse. Les activités commémoratives du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo auront lieu à Koudougou, sa ville natale. Selon les organisateurs du point de presse, ce choix n'est pas fortuit. «C'est parce que c'est sa ville natale et l'université de cette ville porte le nom de l'illustre disparu», ont-ils expliqué. A les entendre, la cérémonie officielle de baptême de l'université aura lieu, le 30 novembre 2017.

Ce jour, une conférence publique sur la vie et l'œuvre de Norbert Zongo, d'un don de livres à la bibliothèque de l'Université Norbert-Zongo seront aussi au menu des activités. Ensuite suivra, la présentation au Théâtre populaire de Koudougou, une animation théâtrale de l'adaptation d'un des romans de Norbert Zongo qui s'intitule : «Rougbeinga». Le président de la SEP, Boureima Ouédraogo a, au nom du comité d'organisation, salué toutes les personnes et OSC engagées dans le combat pour la liberté, la démocratie et la construction d'un véritable Etat de droit.

«Au-delà de la revendication de la vérité et de la justice sur le crime qui a été commis, il y a aussi la nécessité de faire en sorte que l'œuvre de Norbert Zongo ne soit pas oubliée», a insisté M. Ouédraogo.