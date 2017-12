Burkina Faso: Maouloud - La communauté Ahmadiyya lance un message de paix

La communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a rencontré, le mercredi 29 novembre 2017 à Ouagadougou, les hommes de médias. L'objectif était de parler avec eux, de la célébration du Maouloud.

A l'occasion du Mouloud qui sera célébré dans la nuit du jeudi au vendredi, la communauté islamique Ahmadiyya au Burkina Faso lance un message de paix, de fraternité et d'amour. Cette célébration qui marque la naissance du prophète Mahomet, constitue un moment important pour la communauté Ahmadiyya, car selon son chef missionnaire, Mahmood Nasir Saqib, le prophète a été un chantre de la paix. C'est pourquoi, il a invité les uns et les autres à la cohésion et à la concorde. L'annonce a été faite aux journalistes, le mercredi 29 novembre 2017 à Ouagadougou. Pour le chef missionnaire, le monde court à sa perte. «La paix mondiale est constamment menacée. Par conséquent, nous invitons chacun à faire sien notre slogan qui est : amour pour tous, la haine pour personne », a-t-il lancé.

Maouloud, à entendre le guide Saqib est une occasion pour sa communauté de parler des qualités et des mérites du saint prophète de l'islam. « Avoir une croyance absolue en lui, protéger son honneur et sa dignité font partie de la foi des musulmans », a-t-il dit. Il a rappelé que cette croyance ne doit pas se limiter au seul jour (Maouloud). Chaque musulman, à son avis doit prier, croire tous les jours et faire la preuve de son amour envers son prochain.

Le chef missionnaire s'est insurgé contre ceux qui prononcent des paroles qu'il qualifie d'immondes envers les Ahmadis. Pour lui, les Ahmadis comme toutes les autres communautés musulmanes, ont pour religion l'islam, ils acceptent le Coran comme le dernier livre de Dieu et le prophète Mahomet comme un intercesseur entre Dieu et les Hommes. D'ailleurs, a-t-il lancé en citant un imam Ahmadi : « Surtout, n'abandonnez pas le saint coran, car votre vie s'y trouve. Ceux qui honorent le Coran seront honorés au ciel. Pour l'humanité toute entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider».

La question de l'extrémisme violent s'est invitée aux échanges. Selon le premier responsable des Ahmadis au Burkina Faso, l'islam n'a jamais enseigné la guerre. «L'islam n'a jamais dit de tuer son prochain au nom de la religion. Ceux qui veulent des bénédictions doivent appliquer les enseignements du prophète», a-t-il laissé entendre.