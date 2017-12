Burkina Faso: CHU Yalgado Ouédraogo - Le directeur général prend le pool des Urgences viscérales

La visite s'est achevée au service de l'action sociale. Là, les deux agents qui y travaillent sont débordées par l'affluence de patients indigents. La subvention de l'Etat, à travers le ministère en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale, n'est pas suffisante et ressemble à une goutte d'eau dans un océan de besoins. D'où leur appel à toute personne de bonne volonté à soutenir avec desvivres, habits, savons... ... ... .les nombreux patients dont certains sont sans accompagnateurs.

Dans les deuxautresblocs programme (où sont pris en charge des patients programmés), les scopes, tables d'anesthésie et tables chirurgicales sont défectueux du fait du manqueparfois de pièces de rechange. Les scialytiques en plus d'avoir des cordonsdéfaillants, donnent une luminosité soit sombre (quelques ampoules grillées) ou trop vive donc inadaptée à un travail chirurgical. Les aspirateurs de haute qualité sont sur cale parce qu'il manque des cellules d'oxygène. Il résulte de toutes ces difficultés,l'impossibilité de gérer les urgences et d'assurer une formation conséquente aux étudiants et médecins en spécialisation.

Il y a un certain nombre de contraintes qui ont fait que le Service s'est retrouvé en situation de manque criard d'équipements, obligeant ainsi à la suspension des activités de prise en charge des urgences. En effet, le service comporte deux blocs pour les interventions d'urgences où il manque des scialytiques et de bistouris électriques. Le bâtiment à deux niveaux qui abrite les deux blocs au rez-de-chaussée connaît un problème d'étanchéité, si bien qu'en saison hivernale l'eau coule dans le bloc. Egalement, les eaux des toilettes y chuintent.

