Burkina Faso: Au coin du palais - Un violeur au "gnouf" pour 7 ans

Au coin du palais

Un violeur au «gnouf» pour 7 ans

R. B., 20 ans, a comparu devant des juges du Tribunal de grandes instances de Ouagadougou, pour viol, coups et blessures sur D. K., vigile d'un cabinet d'architecture et pour tentative de vol. En effet, le 18 février 2017, R. B., parqueur de son Etat, «s'est derrière un mur vers 12 h, a observé les mouvements de la dame pendant 4 h de temps avant de s'introduire dans la cour», selon le procureur. L'accusé a pris un pavé, a tapé D. K. qui a perdu 5 dents et l'a violé. Ensuite, il a retiré les clés des bureaux pour voler. C'est là, que la victime s'est échappée et a appelé au secours. R. S. s'est réfugié dans la cour voisine avec le portable de la vigile. Sur place, les «secouristes» n'ayant pas trouvé R. B. et le téléphone, ont composé le numéro de D. K. Il sonna dans les mains de R. S., derrière le mur. Devant les juges, l'accusé dit qu'il était venu pour voler. Mais, au vue de D. K., «nue», il n'a pas pu résister. Le procureur a requis à son encontre 7 ans de prison ferme. Une requête acceptée par les juges, qui l'ont aussi condamné à payer 40000 FCFA à D. K., pour dommages et intérêts.

12 mois avec sursis pour un voleur de portable

A.D., 22 ans et vendeur de thé sans domicile fixe, a comparu le jeudi 30 novembre 2017 au Tribunal de grandes instances de Ouagadougou, pour vol de portable. En effet, courant octobre 2017, O. D. a confié son nouveau téléphone portable, acquis à 160000 FCFA, à son demi-frère pour recharge dans une gare de la place. A. D. est invité à servir du thé. Profitant d'un moment d'inattention, il débranche le portable en question, jette la puce et le revend 30000 FCFA, dans un maquis, à Paspanga. Devant les juges, il nie tout en bloc. «C'est parce que les Kolgweogo m'ont ligoté et frappé que j'ai avoué», a expliqué l'accusé. Confondu au PV de la police, il avoue et demande pardon. Etant à son premier forfait, le procureur plaide qu'il soit reconnu coupable et condamné à 18 mois avec sursis. Les juges accèdent à la culpabilité de l'inculpé, mais le condamne à 12 mois avec sursis.

Un doute bénéficie à un présumé voleur de moto

R. S., 28 ans, est accusé, devant le Tribunal de grandes instances de Ouagadougou, de s'être introduit au domicile de S. N., le 22 aout 2017, aux environs de 2h du matin et d'avoir tenté de voler sa moto de marque de Crypton. S. N, affirme que c'est à son réveil que R. S., s'est réfugié dans la cour voisine. Il s'est lancé à ses trousses avec son frère cadet. Pris au piège, R. S., se serait encore enfui pour se cacher derrière des briques. L'accusé a tout rejeté en bloc. Il a dit être allé causer chez un ami et s'y être endormi. «Il m'a réveillé tardivement pour que je rentre. C'est en cours de route que S. N. m'a interpelé», a déclaré R. S. A l'absence de preuves, le procureur a demandé et obtenu sa relaxe au bénéfice du doute.