Sénégal: assemblée nationale - affaire khalifa sall - l'opposition accule ismaïla madior fall qui reste «aphone»

Les quelques éclaircissements qu'il a apportés sont une réponse aux interpellations du député, Madické Niang. ll a estimé que sa qualité de Garde des Sceaux, ne lui donne pas le pouvoir de manipuler ou de dicter des décisions aux juges du siège. Par ailleurs, la Garde des Sceaux a aussi estimé que l'immunité parlementaire tant agitée sur cette affaire, n'existe plus dans certaines démocraties comme la France et l'Angleterre.

Aïda Mbodj trouve, pour sa part, que si Khalifa Sall, est arrêté pour avoir voté non au référendum, tous ceux qui non pas été favorables au président Macky Sall, lors de cette échéance électorale seront en prison. Me Madické Niang, a mis Ismaïla Madior Fall devant ses responsabilités. «Les Sénégalais n'ont plus confiances à la justice et il a l'obligation de faire en sorte que la tendance soit renversée», exhorte-t-il.

Cheikh Bamba Dieye trouve que la justice et le droit n'existent plus dans ce pays. La faute, pense-t-il, est à imputer à des hommes de droits qui ont la responsabilité d'encadrer le président Macky Sall. Il parle de «honte» en faisant référence à la suite judiciaire réservée au dossier du maire de Dakar.

