Ile Maurice: Réunion-Maurel - Aucun endroit pour se détendre

«Atann to pou koné ki mwa... » C'est ce qu'aurait déclaré Showkutally Soodhun qui… Plus »

Autre souci auquel font actuellement face les chauffeurs et receveurs d'autobus de Petit-Raffray, ce sont des agressions à la gare de Goodlands. «Récemment, un de nous a été attaqué par des voyous qui ont volé tout son argent», expliquent-ils sur place. Ils sont conscients que cela aurait pu êtr plus grave. Cependant, ils demandent que des caméras de surveillance soient placées à cet endroit, surtout à la gare car à la nuit tombée, elle devient à risque.

De préciser qu'il s'agit d'une bonne initiative qui permettra aux jeunes et aussi aux moins jeunes de pratiquer le sport. «S'ils ont un endroit adéquat, ils seront plus motivés à venir s'y entraîner», indique-t-il.

Les perdants, fait-il comprendre, sont les habitants de Réunion-Maurel qui n'ont pas de loisirs. «Ils n'ont absolument rien. Le Village Hall, le centre social, ainsi que le terrain de football se trouvent plus exactement à Petit-Raffray, ce qui est assez éloigné d'eux», poursuit-il. Étant donné qu'ils ont le terrain et que les travaux ont débuté depuis longtemps, pourquoi ne pas les terminer ?

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.