Ile Maurice: Vols de MK retardés - «Les pilotes font le strict minimum», affirme Prem Sewpaul

Pourquoi autant de vols sont soit annulés, reprogrammés ou retardés? Du côté d'Air Mauritius (MK), on persiste et signe qu'il n'y a aucun lien avec «la grève concertée» du 5 octobre, ni avec un manque de pilotes au sein de la compagnie d'aviation nationale. «Il n'y a pas de manque de pilote. Il y a juste un work to rule. Les pilotes font le strict minimum», confie Prem Sewpaul, le responsable de communication chez MK.

En effet, plusieurs vols au départ de Maurice ont été retardés samedi. Ils sont : MK851 en partance pour Johannesburg, MK048 en partance pour Genève, MK046 en partance pour Londres et MK440 en partance pour Perth. D'autres ont été annulés, notamment les vols régionaux MK218 vers La Réunion, MK146 et MK154 vers Rodrigues. Quant au vol MK034 sur Paris, il a pu décoller à 12 h 40, hier.

Selon Prem Sewpaul, les vols sur Rodrigues ont été annulés pour des raisons purement commerciales. «Il n'y a pas eu assez de passagers sur les deux vols.» Quant au vol de La Réunion, il a dû être annulé à cause d'une panne technique. Il affirme que les passagers ont dû être acheminés sur d'autres vols. Selon notre interlocuteur, il y a un problème sur les ATR car deux pilotes ont été enlevés du roster.

Mais du côté des pilotes, c'est le ras-le-bol. On parle toujours d'un manque de collègues pour assurer les vols. Ils affirment qu'il y a un remue-ménage au dépar- tement des opérations. Certains s'interrogent sur les Management Pilots, qui sont pourtant disponibles, mais qui n'ont pas aidé à faire décoller l'A350-900, le nouvel airbus, sur Paris, samedi. «La plupart sont qualifiés sur cet appareil et étaient en congé. Est-ce que c'est vrai que les Management Pilots ne volent pas les week-ends». Du côté de MK, on affirme que cette situation n'est pas plausible car «aux flight operations, il n'y a pas de week-end».