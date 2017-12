Ile Maurice: Affaire Betamax - Veekram Bhunjun porte plainte contre le ministre Gungah pour sa sécurité

«Le ministre me prend pour cible et il me menace personnellement... J'ai sérieusement peur pour ma sécurité.» Ce sont les propos tenus par Veekram Bhunjun au poste de police de Sodnac, dans la soirée du 3 dimanche décembre.

Le directeur du groupe Bhunjun a porté plainte contre le ministre Ashit Gungah qui l'a accusé lors d'une conférence presse d'avoir eu recours à un acte de sabotage.

En effet, dans la soirée du 2 décembre, le ministre du Commerce et de l'industrie, Ashit Gungah a tenu un point de presse où il réagissait à l'ordre intérimaire de la cour de Karnataka en Inde. Lors de ce point de presse, le ministre a commenté la décision de Veekram Bbunjun d'avoir recours à cette instance. Il a qualifié la démarche du directeur de Betamax de «dégoûtante, d'irresponsable et d'antipatriotique».

Ce que réfute Veekram Bhunjun dans sa déposition à la police. «Je me sens menacé par les propos du ministre Ashit Gungah. Il m'accuse d'être antipatriotique, il me décrit comme étant quelqu'un qui mettrait le pays dans la famine et il a dit que je devrais me cacher dans ma maison. Il provoque ainsi les citoyens de Maurice à réagir avec violence contre moi», a-t-il soutenu à la police.

L'affaire sera de nouveau appelée devant la Cour de Karnataka en Inde aujourd'hui. Comme révélée par l'express, dans son édition du samedi 2 décembre, elle a été initiée par le groupe Bhunjun pour garantir que la STC lui dédommage ses 115 millions de dollars américains comme le dit le jugement de la cour d'arbitrage.