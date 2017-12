M. Sow a ensuite salué l'engagement de la mairie de Pikine-Nord qui a alloué une subvention annuelle de 3,5 millions FCA aux services de santé reproductive et à l'achat des tampons hygiéniques pour l'ensemble des élèves des écoles publiques et privées de sa commune. Idem pour la construction d'un centre Ado à Pikine dont l'unique existant est à Guédiawaye.

Ousmane Sow, professeur promu champion du Pegmis et responsable d'un club Education à la vie familiale (Evf) s'est également réjoui de l'engagement clair et net de l'IA de Pikine-Guédiawaye pour porter le plaidoyer de la généralisation du code d'éthique dans tous les établissements scolaires.

Concernant l'application du code d'éthique, le secrétaire général de soutenir que l'institution ne ménagera aucun effort pour pénétrer les différentes structures de Pikine et Guédiawaye. «Vous avez l'engagement et l'accompagnement institutionnel de l'IA pour que la vulgarisation puisse se faire afin que l'objectif d'éradiquer les grossesses précoces en milieu scolaire puisse être atteint», a-t-il ajouté devant les responsables du Pegmis, les Badienou Gokh et autres acteurs de l'éducation présents.

Autrement dit, selon toujours le Sg de l'IA, «il n'y pas à s'alarmer, mais il y a lieu de s'inscrire dans une dynamique de prévention et d'alerter sur cette question en associant tous les partenaires de base comme cela qui a été fait avec les enseignants, le réseau des femmes enceintes, les syndicats, et tous ceux qui portent le même combat avec eux».

En présidant la cérémonie d'ouverture, Aboubakry Sadikh Niang, secrétaire général de l'IA a laissé entendre que le travail de sensibilisation axé sur les grossesses précoces en milieu scolaire est extrêmement utile. Toutefois, M. Niang a tenu à préciser que du point de vue des statistiques dont l'inspection dispose, «le niveau des grosses non désirées dans l'espace scolaire de Pikine et de Guédiawaye, n'a pas atteint un taux critique».

«L'Inspection académique (IA) de Pikine-Guédiawaye ne ménagera aucun effort pour que le code d'éthique produit de manière inclusive et participative puisse être véritablement appliqué au niveau des différentes structures de l'éducation ». Ces mots ont été délivrés le week-end dernier par le secrétaire général de l'IA de Pikine-Guédiawaye dans les locaux de l'institution, lors d'une journée de plaidoyer pour la généralisation du code d'éthique et le maintien des filles à l'école.

