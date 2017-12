Sénégal: Equipe nationale masculin de basketball - «Adidas» retrouve le banc des Lions»

Après ses courts passages à la tête de l'équipe nationale masculine qu'il a menée en finale de l'Afrobasket 2005 et à une qualification au Mondial 2006, Abdourahmane Ndiaye «Adidas» va retrouver le banc des Lions et succéder à Porfirio Fisac de Diego. Son retour a été officialisé samedi par la Fédération sénégalaise de basket avec l'objectif de qualifier le Sénégal à la prochaine Coupe du monde.

Annoncé depuis plus d'une semaine, le nouvel attelage des équipes nationales masculine et fémine a pris forme ce samedi 2 décembre, avec l'officialisation par la Fédération sénégalaise de basket des deux techniciens qui seront à la tête des deux sélections. Il consacre la nomination de Abdourahman Ndiaye «Adidas» à la tête de l'équipe nationale masculine de basket en remplacement de l'Espagnol Porfirio Fisac de Diego qui n'a pas été reconduit au lendemain de la troisième place obtenu lors du dernier Afrobasket en 2017. Mais c'est surtout un comeback pour le technicien sénégalais après ses courts passages en 2005, 2009 et 2010.

Considéré comme l'un des meilleurs baskettteurs du Sénégal de tout les temps, Abdourahmane Ndiaye "Adidas" n'est pas un inconnu un bataillon et présente sans doute le profil idéal pour remettre le Sénégal sur le chemin de la performance et surtout renouer avec le trophée continental qui fuit le Sénégal depuis 1997.

Outre sa brillante carriére internationale, avec deux trophées continentaux et deux titres de meilleur basketteur africain au milieu des années 70, Adidas avait orienté sa carriére de joueur et d'entraîneur en France. Il avait ensuite pris les rênes de la sélection des Lions qu'il a menée à la finale de l'Afrobasket 2005 et à une qualification à la Coupe du monde de 2006. Mais son limogeage précipité par le ministre des sports de l'époque, l'avait contraint à se retirer en France où il va s'engager avec les U20 féminines françaises en 2008.

Abourahmane Ndiaye va retrouver sur le banc Dame Diouf qui a été maintenu au poste comme assistant.

Nommé meilleur entraîneur lors de la saison, écoulée, Mamadou Gueye dit «Pa bi» coach de la Douane, prend également du galon en devenant le deuxiéme adjoint. Le directeur technique national Magatte Diop a rappelé que l'objectif des Lionnes et de décrocher la qualification à la Coupe du Monde 2019, dont les éliminatoires qui vont se jouer du 23 au 25 février à Maputo au Mozambique.