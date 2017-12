Ile Maurice: Pétrolier bloqué en Inde - «Nous avons des réserves jusqu'à la semaine prochaine»

«Atann to pou koné ki mwa... » C'est ce qu'aurait déclaré Showkutally Soodhun qui… Plus »

Du côté de l'hôtel du gouvernement, on se veut rassurant. On avance même la possibilité d'avoir recours «aux liens de sang» avec la Grande péninsule, pour remédier à la situation.

«Les réserves sont là, du moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Maintenant, si le bateau d'approvisionnement, en provenance de l'Inde, prend trop de retard et que le carburant n'arrive pas, là on ne peut pas prévoir la situation à venir», souligne Banu Seegobin, membre de la Petrol Retailers Association.

«Les dispositions sont prises et il n'y aura pas de pénurie.» Affirmation du ministre du Commerce, Ashit Gungah, samedi, quant au pétrolier Pacific Diamond, bloqué à Mangalore, en Inde, dans le sillage de l'affaire Betamax. Qu'en pense-t-on du côté des stations-service ? On explique qu'une absence totale de carburant n'est pas prévue de sitôt.

