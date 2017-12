Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - «J'avais réservé une chambre d'hôtel pour Bhadain mais il a payé», dit Gooljaury

Le contre interrogatoire de Rakesh Gooljaury s'est poursuivi en cour intermédiaire, ce lundi 4 décembre.

Cela dans le cadre du procès intenté à Navin Ramgoolam, Rampersad Sooroojebally et Dev Jokhoo dans l'affaire Roches-Noires. L'homme d'affaires a été questionné sur sa relation avec des politiciens, dont Roshi Bhadain, à l'époque où celui-ci était encore ministre.

«Ou konn Bhadain ?», a lancé Me Mooloo Gujadhur, avocat de Dev Jokhoo. Le témoin-clé dans cette affaire a été pressé de questions sur sa relation avec l'ancien ministre. Le témoin a soutenu avoir rencontré Roshi Bhadain dans un hôtel mais sous la pression de Me Mooloo Gujadhur, il devait déclarer : «Javais réservé une chambre d'hôtel pour Bhadain mais c'est lui qui a payé les frais», a expliqué Rakesh Gooljaury. C'était en décembre 2015.

Me Mooloo Gujadhur est allé encore plus loin et a demandé au témoin si «ou'nn manzé ek bwar ek li ?» Rakesh Gooljaury a répondu par la négative. Mais a soutenu avoir demandé que la chambre d'hôtel au Prince Maurice soit «upgraded» pour un montant total de Rs 70 000. Toujours aux frais de Roshi Bhadain.

L'avocat de Dev Jokhoo, qui était assisté de Me Shyam Servansing et de Me Kevin Lukeeram, est aussi revenu sur un article paru dans l'hebdomadaire Week-End du 3 décembre 2016. Gooljaury a démenti les propos tenus dans cet article.