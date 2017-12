Congo-Kinshasa: Vers une reprise du procès de Kavumu après le rejet d'une requête

Pour les Nations unies et plusieurs ONG, le procès de Kavumu marque le début de la fin de l'impunité dans l'est de la RDC où les viols sont très courants. La milice Armée de Jésus, dirigée par l'ancien député Frédéric Batumike, est accusée d'avoir enlevé une quarantaine de fillettes. Certaines âgées seulement de quelques mois, les autres d'une dizaine d'années, pour leur faire subir des viols.

Dix-huit miliciens, dont un député provincial, sont poursuivis pour le viol de très jeunes enfants entre 2013 et 2016. Le procès, très attendu, avait été interrompu le 23 novembre à la demande du principal accusé. L'ancien député Frédéric Batumike, le chef de cette milice, accusait les juges d'être payés par les ONG. La Haute Cour de Kinshasa a finalement tranché : la requête est rejetée et le procès va reprendre dans les jours à venir.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.