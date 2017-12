Burkina Faso: 25 ans de la Cameg - L'équipe de Tingandogo vainqueur de la coupe du Directeur général

Au-delà de l'aspect sportif c'est aussi l'occasion de communier après la crise que nous avons connue, nous retrouver et nous réjouir. Pour ce 25e anniversaire, nous voulons rappeler que nous sommes là pour la santé pour tous et surtout relever le défi de la gratuité. Le président du Faso, depuis 2016, a déclaré que les soins étaient gratuits pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. C'est un gros challenge pour la Cameg que nous essayons au quotidien de relever pour le bien de toute la population», a indiqué le DG Gnoula.

Selon l'actuel DG de la Cameg, Charlemagne Gnoula, ce tournoi qui a réuni huit équipes représentant les dix agences, vise à ramener l'union, la cohésion et l'entente dans la maison Cameg. En effet, la structure revient de très loin après plus d'une année de crise qui a vu le départ de l'ancien directeur général. «Le tournoi de football qui se termine aujourd'hui est l'occasion de communier avec toutes nos dix agences implantées dans huit régions du Burkina. Nous n'avons pas toujours l'occasion de nous voir, de réunir toutes les agences de la Cameg.

L'équipe de Tingandogo est repartie avec la somme de 150.000 FCFA, un trophée, un jeu de maillots et des ballons. La finaliste malheureuse est quant à elle, repartie avec la somme de 100.000 FCFA, un trophée, un jeu de maillots et des ballons.

Durant les 30 mn qu'aura duré la rencontre, aucune des deux équipes n'a pu marquer le moindre but. Au coup de sifflet final, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Les joueurs de la ZAD, à la séance des tirs aux buts, se sont montrés très maladroits devant les buts. Ils ont raté tous les tirs contrairement à ceux de Tingandogo qui ont inscrit deux buts.

