Burkina Faso: Cinéma - Noufissa Benchehida Sotigui d'or 2017

Majid Michel du Ghana dans le film A woman in my head

Bobby Tamale de l'Ouganda dans le film The only son

Amine Ennaji du Maroc dans le film Amile in my shoes (un mille dans mes chaussures)

Pour le commissaire général des Sotigui Awards, Kevin Moné, le thème retenu pour cette édition est une mention spéciale faite à la seconde moitié du ciel, la femme. Il se dit satisfait de l'organisation. « Le défi majeur pour nous était de réaliser cette édition afin qu'on sente la constance. 80% des lauréats était à Ouagadougou. Je pense donc que cela est à saluer et nous battrons encore l'année prochaine pour que tous les nominés soient présents. Et nous avons besoins de l'apport de tous pour légitimer le métier d'acteur comédien parce que c'est l'Afrique qui gagne», a déclaré Kévin Moné.

Au total, les Sotigui Awards distinguent les performances dans 13 catégories avec le plus prestigieux des trophées qui est le Sitigui d'or. Cette année, le Niger était le pays invité d'honneur et Chantal Diallo, épouse du feu Salifou Diallo, la marraine. Contrairement à l'édition précédente où plusieurs lauréats étaient absents, la majorité des récipiendaires étaient présents à Ouagadougou cette année.

On a l'Oscar et le César ailleurs, mais moi j'ai le Sotigui Award en Afrique et j'en suis très fier. Nous sommes Africains et nous avons aussi notre soirée award et je suis très contente d'avoir remporté cette deuxième édition. J'espère de tout cœur que Sotigui Awards aura beaucoup d'éditions comme le Fespaco», a laissé entendre la lauréate.

Cette année, trois acteurs étaient en course pour le Sotigui d'or pour succéder à Mounia N'Diaye, lauréate de l'édition 2016. Il s'agit d'Ibrahim Koma du Mali dans le film Wùlù, de Vero Tshanda Beya du Sénégal dans le film Félicité et Noufissa Benchehida du Maroc dans le film Albath aani asoulta almafkouda (A la recherche du pouvoir perdu). «Ce trophée représente toute une carrière d'actrice pour moi.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.