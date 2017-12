Cote d'Ivoire: Henri Konan Bédié - « Le PDCI se doit d'être plus proche des réalités de nos concitoyens »

Selon le secrétaire exécutif du Pdci en charge de la communication, « aucune victoire ne peut se concevoir sans une communication appropriée »

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), Henri Konan Bédié a procédé, ce lundi 4 décembre 2017, à l'ouverture d'un séminaire de réflexion portant sur le thème : « La communication du Pdci-Rda face aux défis et enjeux ».

Ce séminaire qui se tient à Abidjan-Cocody, les 2 Plateaux, Espace Latrille Event a enregistré la présence des membres des instances du parti. « Notre parti se doit d'être plus proche des réalités de nos concitoyens et de savoir porter leurs attentes. Pour cela, la communication constitue à n'en point douter un axe majeur », a soutenu le président Bédié.

Aussi a-t-il indiqué que cette rencontre de réflexion « se tient dans l'optique d'avoir un parti moderne, qui intègre l'utilisation de tous les moyens, outils et toutes les stratégies d'une communication moderne ». Pour lui, ce séminaire devrait permettre de positionner le Pdci-Rda comme un parti moderne par le dynamisme de ses dirigeants et de ses militants.

Aux participants au séminaire, M. Bédié a demandé de garder à l'esprit la nécessité pour le parti de développer des stratégies nouvelles. Et cela, pour conquérir les jeunes électeurs et gagner toutes les batailles dans l'opinion publique nationale et extérieure.

Selon Djénébou Zongo épouse Diomandé, directrice de communication et du suivi de l'opinion nationale et internationale du parti, à travers ce séminaire, le Pdci exprime ainsi sa ferme volonté de mettre à niveau sa communication. « Il s'agira, pendant ce séminaire, de penser les stratégies, de définir les supports et les moyens pour donner sens à la confiance et en la foi du président Henri Konan Bédié dans les potentialités de la jeunesse », a-t-elle souligné.

Abordant dans le même sens que ses prédécesseurs, le secrétaire exécutif du Pdci chargé de la communication, le ministre Adjoumani Kouassi a indiqué qu'il s'agit pour le parti de mettre en cohérence ses objectifs stratégiques et sa communication. « Aucune victoire ne peut se concevoir sans une communication appropriée (... ) Le Pdci doit placer la communication au cœur de sa stratégie pour les enjeux et défis à venir », a-t-il affirmé.

Notons que les résolutions de ce séminaire de 24 heures seront connues dans la soirée aux environs de 19h30 mn.