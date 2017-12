Congo-Kinshasa: Message du Comité Laïc de Coordination au peuple congolais

Mais tout notre peuple refuse que, chaque jour et sans raison valable, notre espérance de construire un Congo plus beau qu'avant nous soit confisquée. Notre peuple refuse que le Congo, notre pays, devienne la propriété privée de quelques privilégiés.

Les conditions de vie de nos populations sont plus que précaires alors qu'une minorité de citoyens continue à s'enrichir de manière insolente et avec arrogance. Le seuil du tolérable est dépassé. Le peuple est désemparé. Les restrictions du droit à la liberté d'expression, l'interdiction des manifestations publiques pacifiques, les répressions des mouvements de contestation politique et de défense des droits de l'homme sont plus qu'insupportables. Plus grave, à l'approche des élections tant attendues par notre peuple, plusieurs leaders de l'opposition croupissent en prison ou sont condamnés à l'exil.

