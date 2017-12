Pour Me Alphonse Longbango, l'inconvénient de cette mesure consiste dans le fait qu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas encore déterminé les espaces de productions prenantes de bois. « Le gouvernement doit nous dire s'il veut concéder de nouvelles concessions, à quel endroit. Il doit par ailleurs nous dire pourquoi il veut l'exploitation ou la conservation des forêts, et surtout nous communiquer sa vision.

D'autre part, elle formule le vœu de voir le ministère de l'Environnement, dans un bref délai, engager toutes les parties prenantes dans le processus de la politique nationale forestière et du zonage forestier avec les activités d'inventaires et d'aménagement forestiers, placés dans une approche d'aménagement du territoire.

Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et Développement durable, a levé l'option de lever le moratoire sur l'exploitation forestière. La Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois (CNCEIB) juge « précipitée et inopportune » cette mesure aussi longtemps qu'on n'aura pas encore défini la politique forestière et le zonage forestier.

