Congo-Kinshasa: Lokondo - « Ce projet de loi va nous faire entrer dans une zone de turbulence »

S'agissant de la machine à voter, Lokondo a vite trouvé le terme. « C'est la machine à tricher parce que tout est programmé... On peut programmer la défaite d'un candidat », a-t-il dénoncé. L'élu de Mbandaka n'est pas aussi d'accord avec les cautions proposées. Elle est fixée à 100 dollars par siège pour l'élection législative. « Si la RDC vote un budget modique et insignifiant de 5 milliards de dollars, cela veut dire qu'elle-même, elle est pauvre. Comment dès lors demander à un professeur d'université ou à un directeur de la fonction publique dont la candidature n'est pas fantaisiste de payer ce genre de caution ? Une telle caution installe une démocratie oligarchique des bourgeois compradores. », a-t-il indiqué. Sa conclusion a été claire : « l'opinion générale est contre ce projet de loi qu'il juge non consensuel et tricheur ».

