Tunisie: Salah Gueddiche - «Chasser les intrus de nos stades»

Après la révolution, tout a changé d'un seul coup pour que la main courante devienne la cause principale de tous les maux de notre championnat.

Cela dit, la nécessité du résultat de l'équipe locale est souvent à l'origine des débordements et des incidents qui nuisent au bon déroulement du match, une contestation par là, une protestation par ici envers l'homme en noir qui a fermé par exemple les yeux sur un penalty ou a refusé un but pour hors jeu inexistant et c'est la pagaille non seulement dans la main courante mais aussi dans l'aire de jeu où les joueurs de l'équipe victime viennent protester énergiquement les décisions de l'arbitre qui finit par perdre sa concentration et, de surcroît, trouve toutes les peines du monde pour mener les débats à bon port.

Et l'exemple le plus frappant, c'est le dernier classico entre l'ESS et l'EST à Sousse qui s'est terminé en queue de poisson à cause de la nervosité des joueurs des deux camps, qui n'ont pas su respecter les décisions de l'arbitre et par conséquent les règles du fair-play.

Dans ce cas, le staff technique et l'accompagnateur des deux équipes devraient intervenir énergiquement pour calmer les esprits... et aider l'arbitre à remettre de l'ordre dans la partie... Ce qui n'a pas été fait, faute du respect de la charte sportive mais surtout du manque de responsabilité des dirigeants des deux clubs qui n'ont, il faut l'avouer, pensé qu'au résultat au détriment de la discipline et du beau jeu...

Résultat, cette tension provoquée dans la main courante et transmise aussitôt aux acteurs finira dans les gradins où les spectateurs eux aussi sur leurs nerfs à cause des décisions de l'arbitre traduisent leur mécontentement par des actes de violence d'où les accrochages avec les forces de l'ordre qui interviennent pour remettre les choses à la normale.

Donc c'est une question d'éducation et de respect qui manquent beaucoup chez les responsables et les joueurs tunisiens, appelés à être plus calmes et compréhensifs pour aider l'arbitre et les forces de l'ordre dans leur tâche qui est devenue de plus en plus pénible...

Un cri d'alarme est lancé aux responsables de notre football pour arrêter ce fléau de violence qui ne cesse de s'amplifier, bafouant dans son passage toutes les règles du fair-play. Bref, l'assainissement de la main courante devient plus urgent que jamais et ceci n'est possible que par une application stricte et tranchante de la réglementation qui existe bel et bien. De même, chasser les intrus de nos stades est devenu une nécessité de plus en plus urgente pour assainir la main courante et rendre à nos spectacles charme et fair-play.