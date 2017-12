Niger: Défense et sécurité - Des drones américains bientôt déployés sur le territoire nigérien

Des drones américains non armés volent déjà à partir de la base aérienne de Niamey où sont aussi basés les drones Reaper français, en attendant que la base d'Agadez soit en mesure de les accueillir. Ils pourront intervenir dans les zones grises du Niger et du sud de la Libye. On parle de "drones tueurs". Des aéronefs qui peuvent être un risque pour la population civile. Officiellement, c'est uniquement sur ordre des autorités nigériennes que ces drones armés américains seront autorisés à frapper des cibles, notamment en terrirotire nigérien, à la frontière libyenne et malienne.

L'information a été donnée par le New York Times. Depuis la mort des soldats américains près de la frontière malienne à Tongo Togo, Niamey et Washington réfléchissent sur les moyens appropriés pour venir à bout des groupes terroristes.

Nigériens et Américains signent un mémorandum d'entente sur les opérations de drones armés, pour lutter contre le terrorisme. Mais au Niger, des risques d'erreurs et de pertes civiles inquiètent.

