Afrique: A propos du Sommet UA-UE d'Abidjan

Nous l'avions écrit ici même avant que se tienne, à Abidjan, le Sommet de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE) : rien de très concret ne sortirait, et d'ailleurs ne pouvait sortir de la cinquième grand'messe qui devait réunir les dirigeants de quatre-vingt-trois pays au cœur de la capitale de la Côte d'Ivoire. Et c'est bien ce qui s'est passé même si les responsables des deux communautés affirment aujourd'hui le contraire.

Il semble, cependant, qu'un pas décisif ait été franchi sur la voie d'un resserrement des liens entre les deux continents, non pas lors des réunions auxquelles participaient tous les chefs d'Etat et de gouvernement présents, mais à l'occasion des nombreux entretiens privés qui se sont tenus en marge du Sommet. Ce pas décisif concerne trois sujets bien différents :

° Premier sujet : la crise qui dévaste depuis des années la Libye. Reconnaissant les erreurs qu'ils avaient commises en faisant abattre le « Guide » Mouammar Kadhafi et en laissant des gangs criminels prendre le contrôle du pays, les dirigeants occidentaux ont enfin compris que seule l'UA est capable de mettre un terme à la dérive qui plonge ce pays dans le chaos, qui y entretient un drame humanitaire sans précédent et qui menace désormais très directement les pays européens en raison de l'afflux incontrôlable des migrants vers leurs côtes. Certains de ces dirigeants, et non des moindres, auraient notamment tiré de la réunion, à Brazzaville, le 24 novembre, du Haut conseil des tribus et villes libyennes, la conclusion qu'ils feraient bien de ne plus s'ingérer dans le processus que met en place l'UA et que conduit en son nom Denis Sassou N'Guesso.

° Deuxième sujet : l'aide que les pays riches de la vieille Europe doivent apporter aux nations jeunes du continent africain. S'étant éloignés, pour des raisons diverses, du continent qu'ils avaient mis en coupe réglée pendant près de cinq siècles, d'abord par la traite négrière, ensuite par la colonisation, les dirigeants européens s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils ne jouent pratiquement aucun rôle dans l'émergence d'un marché qui sera demain le plus vaste du monde ; ceci alors même que la Chine, qui a parfaitement compris la révolution en cours dans cette partie de la planète et qui s'emploie avec le succès que l'on sait à remplir le vide laissé par le repli sur soi des Européens, tire un grand, très grand profit de l'aide qu'elle apporte à l'Afrique. Inverser le sens du mouvement qui a conduit le Vieux continent à se retirer ne sera certainement pas facile mais l'un des acquis du Sommet d'Abidjan semble être la prise de conscience de son absolue nécessité.

° Troisième sujet : la découverte du fait que l'Afrique sera, dans les années et les décennies à venir, l'un des moteurs, sinon même le moteur de la lutte contre le dérèglement climatique qui menace désormais de façon claire l'espèce humaine dans son ensemble. Une évidence dont les pays industriels n'avaient visiblement pas mesuré jusqu'à présent la véritable dimension, mais qui a été soulignée avec force lors du Sommet d'Abidjan et qui influencera fortement la réunion qui doit se tenir à Paris, le 12 décembre, à l'initiative d'Emmanuel Macron, pour tenter d'avancer sur la voie de la protection de l'environnement. Même si elle n'est pas encore soutenue de façon concrète par l'UE, il est clair qu'une initiative comme la création du Fonds bleu des pays du Bassin du Congo, décidée à Oyo il y a neuf mois par les douze pays de l'Afrique centrale, commence à faire bouger les lignes dans ce domaine stratégique entre tous.

Le proche avenir dira si ce qui est écrit ici relève de la réalité ou du phantasme, mais les entretiens bilatéraux ou en petit comité qui ont accompagné le Sommet d'Abidjan sont d'ores et déjà porteurs d'espoir.