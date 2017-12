Les conséquences sont inestimables pour quelque mille cinq cents habitants de l'île, dont certains sont forcés de quitter leurs habitations, alors que l'île produit une grande quantité de fruits et légumes vendus à Brazzaville." Au fur et à mesure nous perdons nos champs", déplore Jean-Louis, un habitant de l'île.

Mais si cette partie de terre venait à être emportée, dans les prochains jours ou les prochains mois, le fleuve pourrait changer de direction pour descendre vers les quartiers côtiers comme Mpila et Poto-Poto, à Brazzaville. « Ce phénomène d'érosion fluviale a commencé à menacer depuis plus de trois ans sur l'île. Je pense que si rien n'est fait, d'ici à dix ou quinze ans, nos enfants ne parleront pas de l'île Mbamou-Loubassa », s'est alarmé Georges Okiéri.

L'association Mbongui, que dirige Georges Okieri, à l'instar des autres groupements villageois, milite pour la survie de l'île et de son potentiel touristique et agricole. Selon ce dernier, en l'espace de deux semaines, l'eau a déjà rasé plus de cent mètres, faisant disparaître la célèbre "Kin Malebo".

