Mali: Bourse - L'indice BRVM 10 (+1,64%) termine en hausse la semaine

La BRVM termine la semaine du 27 au 30 Novembre 2017 en hausse en affichant 206,61 points pour l'indice BRVM 10 (+1,64%) et 223,47 points pour l'indice BRVM Composite (+1,07%), indique selon le rapport d'analyse boursière de Bloomfield Intelligence.

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 038 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 2,7 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « SERVICES PUBLICS » (50%) et « FINANCES » (37%). Le titre PALMCI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 8,11% tandis que le titre SERVAIR ABIDJAN CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 17,10%. Sur le marché des matières premières, les cours du cacao et de l'argent terminent la semaine en baisse tandis que les cours du gaz naturel et du caoutchouc terminent la semaine en hausse.

Sur le marché des actions, note Bloomfied Investment, la Société ivoirienne de Banque continue d'enregistrer des performances positives au troisième trimestre 2017 comme ce fut le cas sur les deux premiers trimestres de l'année, et ce, malgré une progression modérée de ses crédits octroyés (+9%). Son PNB s'est élevé à 43 milliards de FCFA, en hausse de 21,3% et son résultat net s'est apprécié de 25%.

La SIB s'illustre de la meilleure des manières sur le marché bancaire ivoirien en remportant le prix du Meilleur Etablissement du Secteur Financier de Côte d'Ivoire 2017, décerné pour la première fois. Ce prix traduit la bonne dynamique de croissance de la banque, la qualité de sa gouvernance et de sa gestion et sa contribution au développement de l'économie. Sur le marché boursier, en 2017, après avoir oscillé autour de 23 400 FCFA entre le début de l'année et la mi-mai, le titre SIB CI suit une tendance générale à la baisse.

A la date du 30 novembre 2017, le cours du titre s'établit à 15 995 FCFA, soit une chute de 32,8% par rapport à l'entame de l'année. Cette situation résulte principalement des corrections de valeur réalisées par les investisseurs sur le marché, suite au niveau relativement faible (par rapport au cours de l'action) des dividendes distribuées au cours de l'année. Toutefois, le titre SIB fait partie des actions les plus intéressantes du marché en raison des bonnes perspectives de croissance pour la banque à court et moyen terme.