Sénégal: Offre de services - La franchise sociale pour répondre aux normes de qualité exigées

« Elle doit permettre aux prestataires et relais d'offrir des services de qualité », fait savoir Maïmouna Diouf Bèye, coordonnatrice Sr du district sanitaire de Diourbel. Selon elle, au niveau des postes de santé franchisés, le matériel répond aux normes. Elle cite l'autoclave, un matériel de stérilisation, non disponible dans tous les postes de santé, mais nécessairement présent dans tous ceux franchisés.

Pour améliorer la qualité de l'offre de services en planification familiale, Msi déroule un programme de franchise sociale au niveau du district sanitaire de Diourbel. La franchise sociale comprend la formation des prestataires et des relais communautaires et la mise aux normes du matériel de stérilisation. Cette stratégie est déroulée, dans sa première phase, dans 5 postes de santé dudit district, dont Mame Cheikh Anta de Diourbel.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.