Congo-Kinshasa: Organisation d'une tribune des artistes volontaires de Butembo sur la consolidation de la paix par un Volontaire des Nations Unies

communiqué de presse

Une tribune de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohabitation pacifique a été organisée ce vendredi 24 novembre 2017 à Butembo par un Volontaire national des Nations Unies en affectation au sein de la Section Protection de l'enfant de la MONUSCO-Butembo avec l'appui financier du programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) UNV/ RDC.

40 jeunes artistes et techniciens dont 10 filles ont participé à cette séance qui avait pour but, entre autres, de conscientiser les artistes à promouvoir la paix et la cohabitation pacifique ; faciliter un partenariat entre les jeunes artistes et les Nations Unies, lutter contre le recrutement et autres violations faites aux enfants ainsi que la mise en place d'un club des artistes volontaires capables de faciliter la transformation de conflit et promotion du développement.

En effet la ville de Butembo et le territoire de Lubero sont en proie à une insécurité caractérisée par l'activisme de groupes armés qui recrutent les jeunes et les enfants. Les cas de violences sexuelles, tueries et autres atrocités sont signalés au quotidien.

Les artistes musiciens, on le sait, ont une grande influence pour transmettre les messages de la paix et la cohésion sociale à travers les chansons, le théâtre, la comédie et les images artistique... . C'est la raison pour laquelle le choix des participants à cette activité s'est porté sur les artistes... Les échanges ont tourné autour de trois thèmes principaux: Le rôle des artistes et media dans la consolidation de la paix et le développement intégral ; Le volontariat dans la consolidation la paix et le développement Intégral ; Le rôle des artistes volontaires pour la sensibilisation de lutte contre le recrutement des enfants dans les groupes armés.

A l'issue de cette tribune, les jeunes artistes volontaires ont mis en place le « club des volontaires communautaires » qui aura comme objectif de véhiculer des messages de la paix et le développement intégral. Pour concrétiser cet engagement, ils ont fait la promesse de mener des actions de volontariat à travers des visites dans les orphelinats, l'assainissement dans la prison et la sensibilisation médiatique sur la culture de la paix. Enfin, les jeunes artistes volontaires envisagent de produire une chanson sur le thème de la consolidation et du développement intégral...