Congo-Kinshasa: La Journée mondiale de lutte contre le SIDA doublement célébrée à Bunia

communiqué de presse

Le Secrétariat exécutif du Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida (PNMLS) et la MONUSCO ont organisé, ce vendredi 1er décembre 2017, à Bunia, des activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre le Sida.

Une première activité a eu lieu à la Tribune de la ville de Bunia avec comme thème international : « Droit à la santé » et le thème national : « Tous ensemble pour le dépistage du VIH, le traitement antirétroviral et l'accès à la charge virale sans discrimination d'ici 2020 ». En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, tous les orateurs du jour ont mis en lumière l'importance du droit à la santé et les défis auxquels sont confrontées les personnes séropositives en réclamant ce droit.

Pour Madame Claudine Chassigneux, qui a représenté le bureau de la MONUSCO, « le droit à la santé fait partie des droits fondamentaux des droits de l'homme : chacun a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, comme énoncé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le monde n'atteindra pas les objectifs de développement durable, et notamment l'objectif de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030, si les personnes ne parviennent pas à obtenir le droit à la santé. Le droit à la santé est corrélé à un large éventail d'autres droits, notamment le droit à l'assainissement, à la nourriture, à un logement décent, à des conditions de travail saines et à un environnement propre ».

Le Secrétaire exécutif provincial du PNMLS, Dr Michel MBUYU Kalume, qui appelle les institutions de la province de l'Ituri à voter une ligne budgétaire pour lui permettre de bien coordonner les activités de lutte, affirme sans ambages que le taux de prévalence dans la province est en baisse. « Il est passé de 4 à 3,2% entre 2010 et 2015 », dit-il.

La deuxième activité de célébration s'est déroulée à la Prison centrale de Bunia où la MONUSCO a organisé une séance de sensibilisation à l'intention des personnes détenues. Selon Madame Karima Mohammed de la MONUSCO, les soins de santé sont une composante essentielle de la réadaptation, la réformation et la réinsertion des détenus. Ces derniers ont le droit de recevoir des soins de santé, y compris des mesures curatives et préventives. « Nous sommes venus ici, à la prison, témoigner de notre soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. Les Règles Mandela et les principes fondamentaux pour le traitement des prisonniers stipulent que tous les prisonniers doivent être traités avec respect en raison de leur dignité et valeur intrinsèques en tant qu'êtres humains ; les détenus doivent avoir accès aux services de santé disponibles dans le pays sans discrimination fondée sur leur situation juridique. », indique-t-elle.