Congo-Kinshasa: La MONUSCO en communion avec la population du Haut Lomami pour cultiver la paix et la non-violence

Les autorités de la province du Haut Lomami, les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux, les notables ont assisté à ce concert. Le ministre de la culture a lui aussi dans ce même élan, rappelé la population de toujours privilégier la paix. " Nous sommes une jeune province qui a besoin de paix pour assurer notre réussite et notre développement", a-t- il déclaré à l'endroit des nombreux jeunes venus assister au concert.

La population sortie par milliers était heureuse et en liesse suite à cette initiative de la MONUSCO. Certains pleuraient de joie, d'autres poussaient des acclamations frénétiques, d'autres dansaient à ne pas en finir. Les magasins et boutiques se trouvant à proximité du lieu du concert ont tous fermé leurs portes. Le message transmis à la population à travers le théâtre et la musique était clair : cultiver la paix, la tolérance et la non-violence. Les artistes ont aussi saisi cette opportunité pour déclarer je cite : « Il sera difficile de voir votre province se développer si vous même ne vivez pas en paix ».

Sensibiliser la jeunesse à la culture de la paix, à la tolérance et à la non-violence; et prévenir la manipulation des jeunes en période électorale, tel est l'objectif du grand concert public sur la culture de la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique, qu'a organisé la Section de la Communication Stratégique et Information Publique MONUSCO/Lubumbashi, à Kamina, dans la Province du Haut- Lomami, à 600 kilomètres de Lubumbashi.

