Congo-Kinshasa: La Police de la MONUSCO contribue à la prévention des violences basées sur le genre

Trop souvent également, ces violences basées sur le genre sont réduites aux violences faites aux femmes. Femmes et hommes peuvent être victimes des violences basées sur le genre tout comme femmes et hommes peuvent infliger ces violences. Il est alors essentiel que femmes et hommes refusent et dénoncent toutes violences basées sur le genre, c'est d'ailleurs pourquoi la Police de la MONUSCO facilite des échanges communautaires incluant femmes et hommes comme celui conduit dans le quartier Pakanza d'Oicha.

Au cours de cet échange, la population a discuté de la définition des violences basées sur le genre, qui ne se limitent pas aux violences sexuelles mais incluent les violences physiques et morales ainsi que les violences économiques et sociales. Durant cet échange communautaire, la Police de la MONUSCO présente les moyens de dénonciation de ces violences basées sur le genre afin de lutter contre l'impunité.

