Congo-Kinshasa: Le contingent marocain de la MONUSCO renforce les capacités des soldats FARDC à Dungu

Dans son allocution, le Commandant FARDC du secteur opérationnel Haut Uélé, le Général Isaac Kisebwe LAMUSENI, a exhorté les lauréats à partager avec leurs collègues toutes les connaissances et savoir-faire acquis durant la formation. Il a exprimé sa satisfaction et salué les efforts déployés par le contingent marocain de la MONUSCO, tout en souhaitant des initiatives similaires dans l'avenir. « Je remercie sincèrement la MONUSCO, qui, à travers son contingent marocain, vient de dispenser une formation à nos hommes. J'ose espérer que cette première formation des formateurs ne sera pas la dernière », a-t'il souhaité.

Durant quarante-cinq jours, les vingt soldats FARDC ont bénéficié d'une formation des formateurs, théorique et pratique, dont l'objectif ultime était de doter les apprenants des compétences et qualifications nécessaires à la préparation, l'organisation et la conduite des sessions de formation. Les participants ont, entre autres, appris la technique d'effectuer des tirs avec précision, le montage et démontage d'armes de guerre, et ont appris la technique de détection des mines et engins explosifs.

