Sénégal: Bousso Ngom Sène, députée - Une passionnée de la promotion du bien-être de la famille

Chef de village depuis 2013, Bousso Ngom Sène a dû faire face à la concurrence des hommes pour accéder à ce poste de responsabilité. « Ils visaient ce poste », confie-t-elle, fière de s'être imposée. Ayant toujours œuvré pour l'amélioration de la santé des femmes et des enfants dans sa localité, elle estime que des efforts sont également notés dans l'adhésion des communautés à la planification familiale. « Les gens pensaient que c'était interdit. Mais maintenant, ils considèrent de plus en plus suicidaire de ne pas espacer les naissances », explique-t-elle.

Chef de village et députée, la présidente du Groupement des femmes de Ndangalma a plusieurs cordes à son arc. Estimant que la femme est l'épine dorsale de la famille, elle s'est toujours battue pour valoriser son statut et œuvrer pour son développement.

