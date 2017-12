Tunisie: La norme main courante

Débordements en tout genre, batailles rangées, rixes, accrochages, déclarations intempestives, victimisation...Bref, un spectacle affligeant qui nous interpelle forcément. Mais au-delà de ce « black sunday » du football tunisien dont l'arène de l'Olimpico a pâti, quelles sont les mesures prises à terme pour juguler ce fléau sans verser dans des décisions radicales comme le huis clos ?

Comment amener tous les intervenants à respecter tout d'abord les règles, la loi et l'ordre ? Comment se fait-il que la main courante soit prise d'assaut à chaque rencontre ? Intrus en tout genre, supporters, proches du club. Les textes sont pourtant clairs.

Le dispositif de sécurité à mettre en place pour la protection de l'aire de jeu est permanent pendant la durée de la rencontre et après le match. Ce dispositif est là non seulement pour que le jeu puisse se dérouler en toute sécurité sans intrusion des spectateurs, mais aussi pour éviter tout amalgame qui mettrait le feu aux poudres, mettant de facto en péril l'intégrité physique des joueurs, dirigeants et entraîneurs.

Pourquoi délimiter donc le champ d'application, si dans la pratique, l'on ne respecte pas ce dispositif de sécurité qui délimite l'emplacement réservé au public par rapport à l'aire de jeu ? Cette implantation à des distances permettant de respecter les dégagements est pourtant là pour éviter toute confusion. En clair, entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. D'où ces éternels vases communicants entre supporters lambda et officiels des matchs.

Quand on voit comment l'arbitre du Classico a été exfiltré du côté de la main courante, il y a de quoi être choqué. Triste spectacle que celui proposé du côté des vestiaires à la fin du match. Des scènes apocalyptiques, une hystérie collective, des jets de projectiles en tout genre, des pierres qui fusent et des gardiens de la paix qui résistent bon gré mal gré en vue de contenir cette violence exacerbée. Qu'en serait-il alors si le dispositif n'avait été que partiel, à l'anglaise ?

Ces mêmes Britanniques ont pourtant mis fin à des années de hooliganisme. Comment s'y sont-ils pris? Tout d'abord en prônant le civisme, le respect de la charte du sportif, le fair-play, le tout en appliquant la tolérance zéro envers les fauteurs. Résultat, du côté des stades de Premier League, la main courante ressemble à un havre de paix, l'entrée d'un monument sacré où chacun respecte l'espace qui lui est réservé sans empiéter sur celui des autres.

Bref, les spectateurs, à leur tour, savent même qu'ils ne doivent pas avoir accès aux parties non protégées. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de clôture qu'il faut ramener sa fraise !

Anticiper, protéger et servir

Un dispositif de sécurité, qu'il prenne la forme d'une main courante ou d'une clôture, n'est pas là pour en mettre plein la vue !

Quel que soit le dispositif de sécurité utilisé pour la protection de l'aire de jeu, en cas d'urgence ou d'absolue nécessité, celui-ci doit surtout permettre au service de sécurité de procéder à l'évacuation des spectateurs «sinistrés» ou même sur la zone de jeu conformément aux dispositions générales. Il faut sensibiliser et enseigner au public le bien-fondé de toute cette batterie de textes de loi. La main courante, comme toutes les autres zones d'évacuation, est là pour anticiper, protéger et servir avant tout.

Dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les stades. Niveau d'échelles et de main courante pour juger de l'ampleur du risque. Tout cela est quasiment scientifique et étudié. Il s'agit de s'y conformer totalement.

Il faut comprendre une fois pour toutes qu'une main courante partielle ou périphérique implantée sur la longueur du terrain côté sortie des vestiaires permet une évacuation normale des joueurs, tout en anticipant les mouvements de foule de type brusques. C'est pour cela que dans tous les cas de figure, les éléments constituant la main courante ne doivent présenter aucun danger (arêtes vives, aspérités, etc.) sur toutes leurs surfaces pour les acteurs du match et leur public le cas échéant.

Une main courante n'est pas un garde-corps plein ou une paroi pleine. L'objectif de son implantation est de limiter l'envahissement de terrain par des spectateurs.

Mentalité ou phénomène de société ?

Maintenant, c'est aussi une question de mentalité et de phénomène de société. Nous considérons qu'actuellement, en Tunisie, nous sommes au niveau 1 et 2, soit un niveau d'alerte important qui nécessite un dispositif de sécurité considérable et élevé. En clair, l'installation sportive doit être dotée des trois points primordiaux : tout d'abord un système de vidéo-protection répondant aux exigences fixées par la réglementation établie par les autorités.

Puis, un dispositif de sécurité préventif (tant humain que matériel), lequel doit faire l'objet d'un descriptif validé par la Fédération Tunisienne de Football. Toute cette panoplie doit être homologuée et validée pour que son champ d'application soit avant tout légal.

Pour tous les niveaux, le dispositif de sécurité peut, bien entendu, être constitué par une séparation physique de protection (ex: grillage, grille, parois plexiglas ou équivalent) dont, pour les clôtures grillagées, les caractéristiques techniques doivent être énoncées dans les annexes du règlement général.

Maintenant, globalement, pour tous les niveaux de classement, les tribunes surélevées surmontées d'une main courante pleine et, de préférence, transparente constituent là aussi un dispositif de sécurité. Dans ce cas, et c'est rarement le cas dans nos contrées, l'aplomb de la tribune devra être au minimum à 6 mètres de distance de la ligne de touche et à 7 mètres de la ligne de but.

Prenons le cas des tribunes derrière une ligne de but. Afin de protéger les acteurs du match contre d'éventuels projectiles émanant du public, un filet peut être mis en place pour protéger la surface de réparation ainsi que les zones de coup de pied de coin.

Ce n'est pas une question d'astuce mais de dispositif préventif.

Enfin, il est bien sûr indispensable de veiller à ce que ce dispositif préventif de sécurité n'interfère pas avec le déroulement du match.

La violence dans nos stades n'est pas une fatalité. L'aspect pratique et préventif doit forcément permettre d'endiguer et de tarir ce mal à la racine. Bref, quand le respect des usages sera total, le volet procédural, admis par la foule, débouchera forcément sur une meilleure production d'ensemble.