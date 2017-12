Tunisie: Younès Selmi (ancien président de la DNA) - «L'application des règlements est devenue un tabou!»

Il y a aussi le problème des stades de l'intérieur de la République où, en connivence avec de tierces parties, on laisse accéder à la main courante ses proches, ses amis, "awled bladou"...

L'arbitre se sent dépassé. Il vous dit qu'il ne peut rien faire. Les règlements ne sont presque jamais respectés. Leur application est devenue un sujet tabou ! A un certain moment, on a pris la décision de ne plus laisser les présidents des clubs s'installer sur le banc des remplaçants. Qu'a-t-on fait de cela ? A quoi cela sert-il en fait d'instituer des règlements quand ils ne sont pas appliqués et respectés ? La fédération a besoin des voix des clubs, et c'est comme cela que le laxisme s'installe. Il n' y a pas de réelle volonté politique de mettre le holà à cette fuite en avant».

«Qui a oublié le show Chendoul?»

«Après, on se retourne vers l'arbitre pour l'accuser de ne pas appliquer la loi. Personne n'a oublié le show d'Aymen Chendoul, le vice-président de l'Union Sportive de Ben Guerdane, qui a arrêté la saison dernière à trois reprises le match de coupe de Tunisie contre l'Espérance Sportive de Tunis. Quelles mesures a-t-on prises contre lui ? Non, vous ne pouvez ni réprimer ni réformer en l'absence du respect et de l'application stricte de la loi. C'est généralement le club visiteur qui doit payer la facture.

A la mi-décembre, je vais participer au colloque de l'Observatoire national du Sport consacré à l'esprit sportif et au respect du fair-play. J'ai prévu dans mon intervention de consacrer un chapitre au volet des stadiers.

En effet, pour apaiser les tensions, il est indispensable que le service d'ordre n'entre pas en contact avec les spectateurs. Des stadiers recrutés pour être formés convenablement et garantissant le critère de la neutralité peuvent constituer la solution. Il faut leur donner des prérogatives afin de pouvoir s'opposer aux excès pratiqués par le club local. Mais cela demande un certain temps. Je sais que ce n'est pas pour demain.

Dans des conditions normales d'application des règlements, l'arbitre appelle les deux capitaines pour leur dire que si des gens non inscrits sur la feuille de match se trouvent toujours dans la main courante, il ne fera pas débuter le match.

Ce genre de sommations est quotidien dans nos stades, mais ne paraît pas trouver l'efficacité souhaitée. En Angleterre, depuis le drame du Heysel du 29 mai 1985, les supporters acceptent la règle du jeu. Ils craignent d'être fichés, d'être interdits d'accès au stade pour un certain temps. Voire pour toujours. Depuis les mesures radicales de Margaret Thatcher, les stades anglais ont connu la paix».