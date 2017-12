Tunisie: Une question d'état d'esprit...

Ce n'est pas qu'ailleurs, les joueurs de deux équipes adverses ne se chamaillent pas sur le terrain ou qu'ils ne contestent pas la décision d'un arbitre, mais sous d'autres cieux, notamment en Europe, les contestations ne dépassent pas le cadre sportif.

Sous d'autres cieux, les forces de l'ordre restent à l'extérieur des enceintes sportives. C'est qu'en Europe et dans les pays où le professionnalisme régit leurs championnats de football, les stades sont les propriétés des équipes. Les enceintes sportives ne sont donc pas du domaine du public et les forces de l'ordre restent à l'extérieur pour faire leur travail sur la voie publique.

Ce sont les stadiers de l'équipe hôte qui se chargent de l'organisation de la circulation dans la zone de la main courante. Et cela se passe sans incidents majeurs. Bien entendu, il arrive qu'un joueur tacle un adversaire, que la tension monte d'un cran car l'arbitre a omis de siffler une faute, voire un penalty, mais cela ne dépasse pas le cadre sportif.

En août dernier, la Fédération espagnole de football a sanctionné Cristiano Ronaldo en le suspendant cinq matches pour s'en être pris à l'arbitre qui a officié la Super coupe d'Espagne contre le Barça.

En Espagne comme en Europe du reste, même un joueur de la trempe de Ronaldo n'échappe pas à la sanction. Son crime est d'avoir fait une poussette à l'arbitre.

Personne ne doit être au-dessus de la loi

Le parfait exemple vient donc d'Espagne. Personne n'est au-dessus de la loi y compris Le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo.

Chez nous, la loi est des fois bafouée, car on ferme les yeux sur les dépassements de joueurs-cadres ou de dirigeants de clubs, outre que beaucoup d'intrus se trouvent dans la zone de la main courante, soit parce que le quatrième arbitre n'a pas fait les vérifications nécessaires, soit les forces de l'ordre n'ont pas fait leur travail en évacuant les personnes qui ne devraient pas être là.

Chose qui explique le cafouillage qui accompagne souvent les débordements dans nos stades. Une foule de personnes en tenue civile qui se regroupent autour de l'arbitre de la rencontre pour l'intimider ou agressent les joueurs de l'équipe adverse alors que la plupart de ces gens ne se trouvent même pas sur la feuille de match.

Le jour où on appliquera la loi avec fermeté, on ne trouvera sur le terrain que les joueurs, les staffs techniques, le corps arbitral et les personnes qui figurent seulement sur la feuille de match. Ce jour-là, il sera facile d'identifier les fauteurs de troubles.

Mais identifier les fauteurs de troubles ne suffit pas pour que les débordements cessent dans la zone de la main courante. Des sanctions fermes doivent être prononcées contre les fautifs quel que soit leur rang.

Si on veut que la main courante ne soit plus la plaie de notre football, tout un état d'esprit doit être admis par tous les acteurs : le respect de l'adversaire, le fair-play et surtout le respect de la loi.