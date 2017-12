Togo: 'Dialogue politique inclusif et sincère'

Difficile d'y voir clair quant à la tenue du dialogue politique. Entre invectives, menaces et exigences,… Plus »

'Sur la situation politique au Togo, il a notamment été question des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui sont au centre des manifestations qui ont rendu le climat sociopolitique délétère. Le gouvernement a rassuré la partie européenne sur les dispositions en cours afin qu'un dialogue politique inclusif et sincère se tienne pour sortir de cette crise', souligne le communiqué final.

'Cette rencontre se tient dans un contexte sociopolitique inhabituel et beaucoup de questions se posent sur l'avenir de notre pays. Mais je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra toutes les décisions qui iront dans le sens de la stabilité et également pour le bien-être de notre population', a déclaré M. Dussey.

En vertu de l'article 8 de l'Accord de partenariat ACP-UE, un dialogue politique périodique a été institué entre le Togo et l'UE. Il se tient généralement au second semestre de chaque année.

La 18e session du dialogue entre le gouvernement et l'Union européenne s'est déroulée lundi à Lomé. Autour de la table, officiels togolais et les ambassadeurs de l'UE, de France et d'Allemagne.

