Tunisie: Le second tour ou rien

La violence insensée et aveugle, parce qu'on a laissé faire, a gagné beaucoup trop de terrain pour que nous puissions négliger cet aspect de comportement humain indigne.

Au diable le football !

Au marché Sidi El Bahri, un inconditionnel sort de derrière son étal et hurle à l'adresse de son compère installé derrière un petit monticule d'oranges :

-Hé... la Tunisie engage devant l'Angleterre !

-Elle peut jouer contre le diable. Je m'en fiche. Notre football est mort et enterré.

Pourquoi ce pessimisme ?

Il est inutile de revenir sur cette question, mais qu'on le veuille ou non, le ver est dans le fruit. Il faut arrêter de parler pour dire n'importe quoi, juste pour amuser la galerie et agir.

Passons.

L'état des troupes

Immédiatement après le tirage au sort, le sélectionneur a réagi comme n'importe quelle personne dans son rôle : « L'objectif de la Tunisie sera de passer au deuxième tour. La Belgique et l'Angleterre sont les deux sélections favorites pour passer, mais la Tunisie essayera d'imposer sa façon de jouer ».

Mais en son for intérieur, il y a sûrement un relent de regret. Si chacun de nos actes est une démonstration des objectifs que nous poursuivons, l'état de ses troupes n'est pas, pour le moment, tranquillisant pour les esprits et particulièrement favorable pour le moral. Il y a bien des plaies à panser.

La Tunisie aurait pu hériter d'un groupe plus clément, tout en reconnaissant que dans une phase finale, il n'y a plus d'équipes faciles et de formations difficiles. Tout le monde est là pour montrer ce dont il est capable.

Le football mondial avance à pas de géant. Si dans certaines contrées, c'est un sport de riches avec les milliards qui voltigent allégrement et les prises de risques inqualifiables qui dominent, pour les pays «pauvres», c'est l'expression d'une personnalité jadis ignorée et de capacités inexplorées qui explosent aux visages de ceux qui croyaient détenir seuls la vérité.

Se méfier des «sans grade»

Au point de convenir que les grands de ce monde se méfient comme de la peste des «sans grade» L'équipe de Tunisie est réputée savoir se tenir face aux grandes équipes. Elle l'a démontré en 1978, mais, bien entendu, Chetali avait la chance inouïe d'avoir à sa disposition des éléments d'exception, mûrs techniquement et tactiquement, habiles balle au pied et surtout disciplinés. Qu'en est-il de l'équipe actuelle ?

Elle a démontré à l'issue des éliminatoires qu'elle avait de la personnalité et surtout un courage et un cran à même de lui permettre de former un ensemble solide et difficile à manœuvrer. L'apport de quelques éléments, et non des noms qui n'arrivent pas à aligner deux matchs de suite au sein de leurs équipes respectives, pourrait renforcer l'ossature.

Mais c'est là que le bat blesse, car les places étant particulièrement chères, on jouera des coudes et on usera de l'influence des uns et des autres pour épingler un Mondial à sa carte de visite.

La préparation

Tout, bien sûr, se jouera au niveau de la préparation. Le sélectionneur a annoncé un programme aussi riche que fourni, où les rencontres à livrer contre des formations solides et compétitives ne manqueront pas. Quinze jours après la fin du Ramadan, qui aurait considérablement influé sur le rendement de certaines équipes et bon nombre de joueurs, appartenant à des équipes autres que des pays arabes, les choix et les options sont largement ouvertes.

Les réactions émanant des sélectionneurs qui entraînent nos adversaires sont, bien entendu, de circonstance et pour le moins qu'on puisse dire très complaisantes : le sélectionneur anglais « garde un bon souvenir de l'équipe de Tunisie». Le Panaméen trouve notre onze « très compliqué ». Le Belge déclare que « la Tunisie l'avait impressionné durant les éliminatoires, et que c'est une équipe capable de montrer un bon niveau de jeu ». Cela démontre, dans tous les cas, que notre onze représentatif ne laisse personne indifférent.

Le temps du rodage et des découvertes est révolu

Toutes les équipes qui partent favorites, ou qui nourrissent des ambitions, savent que la difficulté viendra des formations qui n'ont rien à perdre et tout à gagner. Il n'en demeure pas moins, que pour ce qui concerne la Tunisie, qui en est à son cinquième mondial, le temps du rodage et des découvertes est révolu. Ou nous passons au second tour ou notre qualification n'aurait signifié absolument rien et tout ce qui a été fait l'aurait été en pure perte.

« L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse ». C'est le moment de démontrer que les actes sont conformes aux promesses que les uns et les autres lancent sous l'effet de l'ivresse des journées de victoires. Pour que cet objectif ne demeure pas un souhait, il faut absolument le concrétiser.

De toutes les manières, si, à l'issue de ce Mondial de Russie, notre but n'est pas atteint, ce que nous aurions fait nous servira au moins à nous donner la bonne direction. Ce sera autant de gagné.