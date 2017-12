Tunisie: Vague de froid - repenser l'assistance sociale

Heureusement pour les Tunisiens des villages et zones reculées du pays, le gouvernement et les structures concernées ont pris leurs précautions au bon moment, pour cette année-ci. Fin octobre, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a tenu un Conseil ministériel restreint consacré à l'examen des préparatifs engagés par les différents ministères et les administrations concernées, en prévision de la saison hivernale et de la vague de froid.

On a, alors, souligné la nécessité de mobiliser les moyens humains, matériels et logistiques en vue de pallier toutes les défaillances en termes de coordination et de vigilance. Objectif : se prémunir des inondations et anticiper les interventions afin de préserver les vies humaines, d'après le communiqué publié à l'issue dudit conseil ministériel.

C'est là un bond qualitatif pour ce qui est de la gouvernance en temps de crise et de l'assistance sociale dans un pays où le taux de pauvreté oscille entre 32 et 34 % dans certains gouvernorats du Nord-Ouest et du sud. Le taux de pauvreté général étant de 15 %, selon l'Institut national de la statistique.

S'autonomiser, un acte salvateur

Que l'État joue pleinement son rôle pour maintenir l'équilibre et que les plus aptes aident les déshérités à survivre, ce n'est là que bons signes dans un monde où le capitalisme et « la civilisation mécanique » ont atteint « le dernier degré de sauvagerie ». Mais, qu'adviendrait-il si on aidait les pauvres et les déshérités à s'autonomiser ? Sinon, comment peut-on aider les mal logés et les sous-alimentés à devenir maîtres de leur sort et à ne plus avoir besoin d'assistance pour survivre ?

Oui, nous pouvons (yes we can, formule célèbre de l'ancien président américain d'origine kényane Barack Obama ) ! L'adage, « quand on veut, on peut ». Puis, il vaut mieux éradiquer définitivement le mal en s'attaquant à ses racines que de convertir les nécessiteux en dépendants de l'aumône de l'État et des aides de leurs concitoyens riches et de la classe moyenne.

N'est-il pas aujourd'hui profitable aux nécessiteux et à l'État de mobiliser les moyens qu'il faut pour parer à ces taux élevés d'analphabétisme (32,1 % à Jendouba, 32 % à Kasserine et 29,4 % à Béja, selon les statistiques officielles de 2015) ?

N'est-il pas, encore, plus judicieux de migrer vers une économie sociale de marché privilégiant l'intégration des groupes les plus faibles socialement, en leur octroyant les moyens de s'autonomiser et non pas à travers des aides qui inciteraient à l'oisiveté et à la paresse ?

A la base du miracle économique allemand, l'économie sociale de marché, système économique fondé sous la direction du chancelier Konrad Adenauer à partir de 1949, favoriserait l'affinement du rendement de l'école et l'amélioration des conditions des apprentis du savoir dans les zones reculées. D'autant que rendre l'école plus attractive aidera à mieux lutter contre l'abandon scolaire dans ces régions défavorisées.

Aider les déshérités du Nord-Ouest et du reste des régions du pays à vivre dignement passe avant tout par l'assistance des jeunes générations pour qu'elles accèdent à une école de qualité. Une école de qualité qui leur dispensera une formation de qualité, à la seule condition de ne pas tourner le dos au berceau de la naissance, une fois mûr et bien placé pour contribuer au développement de la région natale.

Sans aucune tendance moralisatrice, loin s'en faut, oui à l'assistance et à la solidarité sociale, non à l'incitation des faibles à l'oisiveté et à la paresse. Les aides publiques pourraient avoir un effet négatif sur l'incitation à travailler. Et un tel agissement ne ferait qu'aggraver le sort des pauvres.