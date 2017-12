Burundi: Le drapeau national burundais, une preuve de ralliement au CNDD-FDD ?

Depuis le début de la crise électorale de 2015, plusieurs actes anodins ont progressivement pris un double sens. Être en possession du drapeau national est désormais synonyme d'appartenance au parti au pouvoir, pour le meilleur et pour le pire. Témoignage de notre blogueur Jean Ndikumana.

Il y a quelques jours j'allais prendre un ami chez lui pour le déposer en ville. Dès qu'il est entré dans ma voiture, il m'a posé une question qui m'a fort étonné : « Usigaye uri umu DD? » ou « Maintenant tu es du CNDD-FDD ? ». J'ai répondu que non et lui ai demandé pourquoi. Ma surprise a décuplé quand il m'a répondu : « Kubera ako ka darapo » littéralement « À cause de ce petit drapeau»

Malheureusement, il n'était pas le premier à me le demander et je ne me suis toujours pas habitué à la question.

Quand la signification du drapeau national est travestie par certains

« Si tu as un drapeau dans ta caisse et que tu es tranquille comme ça, ça veut dire que tu es du CNDD-FDD », m'a lancé mon ami, arguant que c'était le président qui a lancé cette « mode » en ornant ses véhicules 4*4 de drapeaux nationaux. Chose que je ne savais même pas et qui de mon point de vue est difficilement vérifiable.

Il est vrai que sur les barrages routiers les policiers sont plus commodes avec les gens qui ont l'emblème du pays dans leurs véhicules (allez savoir pourquoi), mais ce n'est pas pour autant que les propriétaires sont tous fans du parti de l'aigle. Et cela j'ai essayé de l'expliquer à l'ami: « Ce n'est pas le drapeau du parti au pouvoir et si je mets le drapeau du Burundi c'est parce que je me sens Burundais et fier de l'être. »

Naturellement, il ne voulait rien entendre, allant même à me supplier d'enlever le drapeau de mon pare-brise, le temps de le déposer en ville et que je le remette après.

Le drapeau et sa valeur

Un jour j'ai lu quelque part que le drapeau exprime la valeur de quelque chose. Il est la représentation d'une perception ou d'une idéologie. Le drapeau véhicule des idées et il peut également être utilisé pour représenter les valeurs de chaque individu ou nation. Pour moi, avoir un drapeau dans la voiture ne devrait pas être collé aux membres du parti au pouvoir. Étant Burundais, de surcroit abenegihugu (les propriétaires de ce pays), le drapeau national devrait plutôt être une fierté.

Signification des couleurs du drapeau national

On retrouve toutes les couleurs panafricaines dans notre drapeau à part le jaune. Les couleurs ont chacune leur propre interprétation. La couleur blanche est le symbole de la paix. Le vert représente l'espoir et le rouge est la couleur de l'amour des burundais pour leur terre. Chaque étoile représente la devise du pays, les trois signifient Unité-Travail-Progrès.

J'ai aussi entendu une autre interprétation de ces couleurs et symboles. Le rouge est celle du sang versé pour la patrie. Le vert est la couleur de l'optimisme et le blanc est la couleur qui illustre au mieux la pureté. Quant aux trois étoiles se trouvant sur le disque blanc, elles sont à l'image des trois ethnies qui forment le pays : Hutu, Twa et Tutsi.

Alors qui n'en serait pas fier ?