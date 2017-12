Ile Maurice: Stockage de pétards - L'Enforcement Division multiplie les vérifications

Qui dit décembre, dit période festive. Et les fêtes riment surtout avec pétarades et feux d'artifices. Avec l'incendie dans l'entrepôt de Shoprite, les autorités se veulent plus vigilantes.

Raison pour laquelle une Enforcement Division a récemment été créée pour multiplier les vérifications dans les commerces et les entrepôts de stockage de pétards et de feux d'artifices.

«Nous allons vérifier si les normes sont respectées au niveau du stockage des pétards et des feux d'artifices. Nous allons aussi nous assurer que les mesures prises sont maintenues.»

Selon une source, dans le cas d'un hypermarché où les consommateurs et les produits se côtoient, il est conseillé de stocker les articles dans un conteneur dans un parking isolé. Au cas où ils sont stockés à l'intérieur, il est recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires en s'assurant qu'il y a des arroseurs (sprinkler), des tuyaux d'incendie et un système d'alarme.

Il y a une certaine quantité de pétards qui est autorisée pour le stockage. Et c'est là qu'intervient la Special Mobile Force (SMF). Cette unité de la police procède à des vérifications dans les dépôts. On apprend que la SMF vérifie la quantité et le type d'explosifs qui sont stockés ainsi que leur dangerosité et leur puissance.

Suivre les procédures

La Consumer Affairs Unit du ministère du Commerce n'est pas en reste. Selon une source autorisée, il y a des procédures à respecter lors de l'importation des feux d'artifices.

«Il y a une équipe qui procède à la vérification. Les échantillons sont envoyés au Mauritius Standard Bureau, à la SMF et à la Consumer Affairs Unit.» Après que tous les tests ont été effectués, le Trade Division du ministère du Commerce autorise la livraison. «Nous vérifions également les instructions sur l'emballage.»

Du côté des importateurs de pétards et feux d'artifices, ils affirment suivre les normes pour le stockage. Alain Fok Chak, Marketing Manager chez Wing Tai Cheong, confie qu'un entrepôt spécial a été aménagé pour le stockage des feux d'artifices. «Nous sommes aux normes préconisés par les pompiers. Nous nous sommes pliés à leurs exigences.»