Tunisie: Le Panama, petit Poucet et nouveau venu du Mondial

Le Panama est plus connu pour ses scandales financiers que pour son football de haut niveau, ces dernières années, et comme un symbole, c'est un scandale qui a envoyé le Panama au Mondial : un but imaginaire lui a été accordé lors de la victoire face au Costa Rica. Scène de liesse au Panama : une qualification historique qui a même valu aux Panaméens... un jour de congé le lendemain.

Un adversaire qu'on connaît peu

Cela en surprendra plus d'un, mais un joueur panaméen évolue en Belgique : le défenseur gantois Ricardo Avila, qui joue avec les Espoirs Buffalos, avoue : «Ce serait magnifique de jouer contre les Diables», déclarait-il après la qualification, lui qui n'a jamais été international. Et Avila de décrire les qualités de son équipe : «Nous n'avons pas de meneur de jeu, de vrai créatif», reconnaît-il. «Mais nous avons un bloc solide et donnons tout les uns pour les autres».

Une équipe qui ne correspond donc pas à ce qu'on connaît du football centre et sud-américain, ce qui peut clairement être un avantage pour les Diables peu à l'aise contre le Mexique récemment et contre la Colombie plus tôt.

Cinquante-sixième au ranking Fifa, le Panama a réalisé une campagne qualificative extraordinaire, éliminant les USA au passage. Le match contre la Belgique sera le premier de l'histoire du pays en phase finale de Coupe du Monde; sur le papier, il n'y a pas photo et les « Diables rouges » devraient rapidement se faire respecter pour lancer leur campagne au mieux.