Tunisie: Faouzi Oueslati (ancien président du Comité des supporters de l'ASM) - «Evacuer la main courante et tout rentrera dans l'ordre»

Si on n'applique pas la loi avec fermeté, il y aura toujours des joueurs de l'équipe locale non convoqués ou des dirigeants qui ne figurent pas sur la feuille du match à mettre la pression sur les arbitres et à semer la zizanie ».

Si on veut que la violence cesse dans nos enceintes sportives, il faut tout simplement évacuer la zone de la main courante des personnes qui n'ont pas leur raison d'y être, et tout rentrera dans l'ordre. Il ne faut pas faire de sentiment en excluant même les joueurs locaux qui ne figurent pas sur la liste des dix-huit.

Malheureusement, il y a un certain laisser-aller de la part des quatrièmes arbitres et des chefs de district dont relèvent les forces de l'ordre qui assurent la sécurité dans les stades les jours des matches. Ou bien, c'est le quatrième arbitre qui ne fait pas les vérifications pour exclure les personnes qui ne figurent pas sur la feuille du match, ou bien ce sont les forces de l'ordre qui ne font pas le nécessaire pour que l'évacuation de la zone de la main courante soit faite avant le coup d'envoi du match.

