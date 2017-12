Tunisie: Khazri de nouveau décisif

Cette réalisation est la cinquième de Khazri cette saison.

Hamdi Harbaoui sur le podium

En allant s'imposer sur le terrain du SC Lokeren (1/2), Anderlecht est remonté sur le podium du championnat de Belgique avec 34 points, soit six en moins que le leader Club Bruges. L'attaquant buteur tunisien, Hamdi Harbaoui, est parti du banc de touche et a disputé les dix dernières minutes de la rencontre et écopé d'un carton jaune. Lors de la prochaine journée, Anderlecth affrontera Charleroi SC.

Seif Jaziri ouvre son compteur avec Tanta

L'attaquant tunisien Seifeddine Jaziri a inscrit son premier but officiel avec le club égyptien de Tanta. Cette réalisation a été inscrite au cours du duel qui opposé Al Assiouty à Tanta. Cette rencontre a enregistré la victoire des locaux sur le score de deux buts à un. Seifeddine Jaziri a inscrit son but à la 90e minute. Au classement général du championnat égyptien, le club de Tanta occupe la 12e place sur 18 formations.

Msakni second meilleur buteur au Qatar

Youssef Msakni a réalisé son 9e but cette saison pour Al Duhail, vainqueur (2-1) d'Al Mirkia pour le compte de la 10e journée du championnat du Qatar. L'ancien demi du ST et de l'EST a ouvert le score dès la 9e minute. Msakni est 2e au tableau des buteurs, derrière son coéquipier, le Marocain, Youssef El Arabi (15 buts).

Ce succès permet à Al Duhail de consolider son leadership avec 28 points. La deuxième place est occupée par Al Rayan (25).